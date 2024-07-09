Экспорт электроэнергии за границу: несколько фактов почему Украина не продает свет
В инфопространстве можно встретить обвинения со стороны населения относительно того, что несмотря на значительный дефицит света Украина до сих пор продает электроэнергию другим странам. Эксперты же объясняют, что такие заявления не являются правдивыми, ведь экспорт с мая равен нулю.
Перетоки не равны экспорту
Как объясняет 24 Каналу эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк, Украина присоединена к сети ENTSO-E. А это означает, что между 5 соседними странами у нас происходят перетоки электроэнергии.
Читайте также Готовимся к длительным отключениям: эксперты спрогнозировали ситуацию на зиму
Павлюк рассказывает, что такие перетоки – это не импорт или экспорт, а только транзит через территорию Украины.
Условно говоря, Словакия продает Молдове или Румынии электроэнергию, она проходит через нашу территорию, а потому может быть какой-то конкретный момент, когда с нашей территории в Румынию "выходит" электроэнергия.
Как рассказал 24 Каналом энергетический эксперт Андрей Закревский, на сайте ENTSO-E можно проверить куда направляется электроэнергия и в каком количестве.
Для этого нужно напротив всех стран, которые вы увидите на сайте, поставить галочки. Если вы их поставите, то увидите, что Украина уже последние два с половиной месяца глубоко дефицитная страна.
Какой на самом деле экспорт света
Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом, что экспорт электроэнергии из Украины на сегодня равен нулю.
Импорт электрической энергии в Украину увеличивается – за последние два месяца более чем вдвое. В то же время экспорт с 12 мая вообще нулевой.
Поэтому в июне, по данным в Energy Map, Украина импортировала более 858 тысяч мегаватт электроэнергии – это самый большой объем импорта за последние 10 лет.