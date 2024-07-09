Экспорт электроэнергии за границу: несколько фактов почему Украина не продает свет

В инфопространстве можно встретить обвинения со стороны населения относительно того, что несмотря на значительный дефицит света Украина до сих пор продает электроэнергию другим странам. Эксперты же объясняют, что такие заявления не являются правдивыми, ведь экспорт с мая равен нулю.

Перетоки не равны экспорту

Как объясняет 24 Каналу эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк, Украина присоединена к сети ENTSO-E. А это означает, что между 5 соседними странами у нас происходят перетоки электроэнергии.

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Павлюк рассказывает, что такие перетоки – это не импорт или экспорт, а только транзит через территорию Украины.

Святослав Павлюк Эксперт по вопросам энергоэффективности Условно говоря, Словакия продает Молдове или Румынии электроэнергию, она проходит через нашу территорию, а потому может быть какой-то конкретный момент, когда с нашей территории в Румынию "выходит" электроэнергия.

Как рассказал 24 Каналом энергетический эксперт Андрей Закревский, на сайте ENTSO-E можно проверить куда направляется электроэнергия и в каком количестве.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Для этого нужно напротив всех стран, которые вы увидите на сайте, поставить галочки. Если вы их поставите, то увидите, что Украина уже последние два с половиной месяца глубоко дефицитная страна.

Какой на самом деле экспорт света

Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом, что экспорт электроэнергии из Украины на сегодня равен нулю.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Импорт электрической энергии в Украину увеличивается – за последние два месяца более чем вдвое. В то же время экспорт с 12 мая вообще нулевой.

Поэтому в июне, по данным в Energy Map, Украина импортировала более 858 тысяч мегаватт электроэнергии – это самый большой объем импорта за последние 10 лет.

Как проверить сколько электроэнергии перетекает в Украину и из нее Для этого нужно зайти на Для этого нужно зайти на сайт системы ENTSO-E и выбрать вкладку Border-Country. В левом углу экрана нужно выбрать страну, данные по которой вы хотите проверить. В нашем случае выбираем Ukraine (UA). После этого можно выбрать направление экспорта-импорта электроэнергии среди 4 стран в группе – это Венгрия, Молдова, Польша, Румыния и Словакия.

По состоянию на 3 июля, из Венгрии в Украину перетекло где-то 636 мегаватт. Из Молдовы за аналогичный период – 145 мегаватт, а из Словакии – 713 мегаватт. В то же время из Украины состоялся транзит электроэнергии среди других стран только в Румынию – всего 329 мегаватт.