Україна запропонувала Словаччині підтримку в енергетичній стабільності

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечком. Основною темою обговорення стало можливе продовження транзиту російського газу через територію України.

Україна хоче конструктиву зі Словаччиною

Володимир Зеленський заявив про готовність допомогти Словаччині у сфері енергетики, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також ЄС прагне уникнути права на вето від Словаччини та Угорщини щодо санкцій проти Росії

Володимир Зеленський Президент України Ми готові говорити про енергетичну безпеку. Ця тема є чутливою. Ми дуже відкриті, готові допомогти словацькому народові досягти енергетичної стабільності. Але для нас важливо почути сигнал від словацького народу, що ви також будете підтримувати український народ на нашому шляху в ЄС та НАТО, бо це для нас ключове.

Президент зауважив, що діалог між країнами можливий, навіть попри відмову прем'єр-міністра Роберта Фіцо відвідати Київ для переговорів.

Ми були готові прийняти лідера наших друзів зі Словаччини, але приїхав інший лідер,

– зазначив Зеленський.

До слова! Раніше Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на перемовини для обговорення припинення транзиту російського газу територією України.