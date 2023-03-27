В Україні скасують фіксований курс долара: коли це станеться

В Україні уже дев'ятий місяць діє режим фіксованого курсу долара на рівні 36,57 гривні за долар. Проте, зрештою від такої політики необхідно буде відмовитися.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, це можливо лише за умови зменшення ролі Нацбанку в балансуванні ринку, а також можливості перейти до політики таргетування інфляції. Тому, скасування фіксованого курсу визначатиметься не часовими межами, а наявністю цих макроекономічних умов. Про це голова НБУ написав у своїй колонці на НВ.

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Фіксований курс стабілізував економіку

Запровадження фіксованого курсу на валютному ринку було серед перших рішень, які НБУ ухвалив у перші години війни для захисту фінансової системи.

За нашими оцінками, без фіксації курсу торішня інфляція була б вищою щонайменше на 8 відсоткових пунктів (тобто становила б близько 34% замість 26,6%),

– написав голова НБУ.

Протягом всього періоду збереження фіксованого курсу Нацбанк збалансовував попит на валюту шляхом своїх інтервенцій. За словами Андрія Пишного, зараз ситуація стійка та контрольована.

Завдяки виваженій політиці та допомозі зовнішніх партнерів НБУ вдалося зберегти прийнятний рівень міжнародних резервів, які за підсумками минулого року сягнули 28,5 мільярда доларів, перевищивши довоєнні показники,

– повідомив очільник Нацбанку.

Однією із передумов для переходу до плаваючого курсу є поступове зняття адміністративних обмежень для облегшення роботи бізнесу. Це є одним зі стратегічних пріоритетів НБУ на 2023 та наступні роки.

Адміністративні обмеження на валютні операції, які спрацювали у 2022 році, зараз, на нашу думку, є найболючішими чинниками для бізнес-активності. Усуваючи (наскільки це можливо) перешкоди для повноцінної бізнес-діяльності, ми створюватимемо передумови для відновлення нормального режиму роботи і фінансової системи,

– розповідає Андрій Пишний.

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