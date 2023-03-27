В Украине отменят фиксированный курс доллара: когда это произойдет

В Украине уже девятый месяц действует режим фиксированного курса гривны, и все банковские операции осуществляются по курсу 36,5 гривны за доллар. Однако, в конце концов, от такой политики необходимо будет отказаться.

По словам главы Нацбанка Андрея Пышного, это возможно только при уменьшении роли Нацбанка в балансировании рынка, а также возможности перейти к политике таргетирования инфляции. Поэтому отмена фиксированного курса будет определяться не временными границами, а наличием этих макроэкономических условий. Об этом глава НБУ написал в своей колонке на НВ.

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Фиксированный курс стабилизировал экономику

Введение фиксированного курса на валютном рынке было среди первых решений, принятых НБУ в первые часы войны для защиты финансовой системы.

По нашим оценкам, без фиксации курса прошлогодняя инфляция была бы выше по меньшей мере на 8 процентных пунктов (т.е. составляла бы около 34% вместо 26,6%),

– написал глава НБУ.

В течение всего периода сохранения фиксированного курса Нацбанк сбалансировал спрос на валюту путём своих интервенций. По словам Андрея Пышного, сейчас ситуация устойчивая и контролируемая.

Благодаря взвешенной политике и помощи внешних партнеров НБУ удалось сохранить приемлемый уровень международных резервов, по итогам прошлого года достигших 28,5 миллиарда долларов, превысив довоенные показатели,

– сообщил глава Нацбанка.

Одной из предпосылок для перехода к плавающему курсу есть постепенное снятие административных ограничений для облегчения работы бизнеса. Это один из стратегических приоритетов НБУ на 2023 и последующие годы.

Административные ограничения на сработавшие в 2022 году валютные операции сейчас, по нашему мнению, являются самыми болезненными факторами для бизнес-активности. Устраняя (насколько это возможно) препятствия для полноценной бизнес-деятельности, мы будем создавать предпосылки для восстановления нормального режима работы и финансовой системы,

– рассказывает Андрей Пышный.

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