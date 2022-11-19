Україна вдруге тестово імпортувала електроенергію з Європи

Українські енергетики 19 листопада здійснили другу тестову поставку імпортної електроенергії зі Словаччини. Наразі просто перевіряють такі можливості.

Так, енерготрейдер виконав поставку потужністю 1 МВт протягом 2 годин. За останній місяць це вже друга тестова поставка за імпортними контрактами.

Важливо Місто-супутник Хмельницької АЕС повністю без електроенергії

Вперше Україна провела тест імпорту електроенергії 27 жовтня. Потужність була така сама.

Шукають додаткові варіанти

Наразі імпорт електроенергії не є комерційним. Поставки здійснюють для перевірки можливості отримувати електроенергію зі Словаччини у разі потреби для енергосистеми. Шукають додаткові варіанти для на випадок повторних російських ракетних атак.

Генеральний директор АТ "ЕКУ" Віталій Бутенко визнав, що ситуація з енергопостачанням внаслідок ракетних обстрілів залишається складною та змінюється щодня.

Ми продовжуємо тестувати можливість імпорту, щоб країна мала додаткові інструменти для підтримки енергосистеми,

– додав Бутенко.

Україна теж експортувала електрику до Європи

Нагадаємо, Україна у березні подала заявку на приєднання до європейської енергосистеми ENTSO-E. На початку червня нам дали право експортувати свою енергію до Європи.

Втім, 10 жовтня через масштабні обстріли енергетичних об’єктів Україна припинила експорт електроенергії до Європи.