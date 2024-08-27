Світло не буде: чи довготривалими будуть відключення

В Україні розпочалася ліквідація наслідків щодо останніх атак ворога на об'єкти енергетики. Втім без обмежень електроенергії не обійтися. Крім того, взимку ситуація може погіршити.

Чи будуть довгими відключення електроенергії

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Юрій Корольчук зауважив, що впродовж цього тижня відбуватиметься ремонтна кампанія щодо того, що саме пошкодив ворог під час масової атаки 26 серпня.

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Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій У цей період в Україні можуть не покривати все споживання електроенергії.

Водночас Олег Попенко для 24 Каналу спрогнозував, що відключення світла внаслідок атаки на енергосистему не повинні бути довготривалими, адже українська енергосистема після чималих викликів змогла адаптуватися.

Олег Попенко Голова Спілки споживачів комунальних послуг Енергетики знають наші слабкі місця. Відключення, звичайно, що будуть, але лише певний час, допоки не відбудеться відновлення та ремонт обладнання.

Що буде зі світлом взимку

Цієї зими Україна може стикнутися із чималим дефіцитом електроенергії, що було спричинено регулярними російськими обстрілами впродовж цього року. Попенко вважає, що одними із найважчих періодів стануть перші два місяці зими.

Йдеться про період з грудня по січень цього року, коли й очікуються довготривалі відключення світла,

– додає Олег Попенко.

Зверніть увагу! На ситуацію з електроенергією в Україні впливатиме чимало факторів – це як погодні умови, так і ймовірність майбутніх обстрілів. .