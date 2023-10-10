Українці платять мало: скільки насправді коштують послуги за світло, воду та газ
10 жовтня 2023, 12:01Читать новость на русском
Деякі ціни на комунальні послуги в Україні не підіймали вже декілька років. А під час повномасштабного вторгнення на підвищення тарифів наклали мораторій. Втім реальна вартість за світло, воду та газ є набагато вищою, ніж та, що є зараз.
Якими повинні бути тарифи в Україні
Експертка з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко під час розмови з 24 Каналом розповіла, що в Україні ціни на комунальні послуги є доволі низькими і їх не підіймали вже доволі давно.
Читайте також Відключення світла можуть бути знову: чи подорожчає пальне на фоні цього
- Таким чином, за прогнозами експертки, справжня ціна за газ мала б коливатися від 10 до 12 гривень за кубометр газу.
- Вартість за холодну воду та електроенергію мала хоча б зрости на мінімум 50%. Тобто за кіловат світла довелося б платити понад 5 гривень.
Такі ціни – це згрубша. Тому що вартість давно не підіймали.
- Якщо говорити про теплову енергію, а відповідно гарячу воду, то тарифи мали б подорожчати на 70 – 80% залежно від методики виробництва.
Втім Тетяна Бойко запевняє, що ці тарифи – це лише припущення. Чи будуть вони такими в Україні, вирішуватиме уряд.
Чи будуть підвищувати тарифи
- Нагадуємо, що нещодавно США надіслали Україні рекомендації щодо лібералізації ринків газу та електроенергії. Станом на сьогодні у нас ручне регулювання цін.
- Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зауважила у прямому ефірі телемарафону, що Україна готова це впроваджувати. Відтак передбачається, що українці на період підвищення тарифів будуть забезпечуватися субсидіями.
- Як заявив прем'єр-міністр України, до кінця опалювального сезону вартість світла, газу та води точно не підвищуватимуть.