В Україні можуть підвищити мінімальну пенсію та зарплату попри війну

11:38

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, якими пропонується у декілька етапів підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум в Україні. Раніше в уряді повідомляли, що на такі підвищення в держбюджеті-2023 не вистачить коштів.