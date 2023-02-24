В Україні можуть підвищити мінімальну пенсію та зарплату попри війну

24 лютого 2023, 11:38
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Джерело:

Верховна Рада України

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкти, якими пропонується у декілька етапів підвищити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум в Україні. Раніше в уряді повідомляли, що на такі підвищення в держбюджеті-2023 не вистачить коштів.

Пропозиції щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної зарплатні містяться в законопроєктах №8431 та №8432. У разі прийняття законів, перше підвищення рівнів соціального забезпечення відбудеться 1 квітня.

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Що передбачають нові законопроєкти

Законопроєкт №8431 пропонує підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Воно відбудеться у декілька етапів:

  • з 1 квітня — до 7370 гривень;
  • з 1 липня — до 8107 гривень;
  • з 1 жовтня — до 8918 гривень.
Нагадаємо, зараз розмір мінімальної заробітної плати становить 6700 гривень.

Законопроєкт №8432 пропонує збільшити показники прожиткового мінімуму. Загальний показник зміниться так:

  • з 1 квітня — до 2848 гривень;
  • з 1 липня — до 3133 гривень;
  • з 1 жовтня — до 3446 гривень.

Для дітей до 6 років прожитковий мінімум може змінитися так:

  • з 1 квітня — до 2499 гривень;
  • з 1 липня — до 2749 гривень;
  • з 1 жовтня — до 3024 гривень.

Для дітей 6-18 років:

  • з 1 квітня — до 3116 гривень;
  • з 1 липня — до 3428 гривень;
  • з 1 жовтня — до 3771 гривні.

Показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб зміниться наступним чином:

  • з 1 квітня — до 2952 гривень;
  • з 1 липня — до 3248 гривень;
  • з 1 жовтня — до 3572 гривні.

Для осіб, які втратили працездатність:

  • з 1 квітня — до 2302 гривень;
  • з 1 липня — до 2533 гривень;
  • з 1 жовтня — до 2786 гривні.

У випадку, якщо ці закони приймуть у Верховній Раді, вони вступлять у дію з 1 квітня 2023 року.

Наскільки збільшаться пенсії після індексації

  • У середньому пенсійні виплати після березневої індексації підвищаться на 400-700 гривень.
  • Середня пенсія наразі складає близько 3500 гривень, а після проведення індексації становитиме 4200-4500 гривень. Мінімальна пенсія зафіксована на рівня 2100-2600, тобто після збільшення вона становитиме 2500 – 3300 гривень.

 

 

 

Автор: Ольга Ожогіна