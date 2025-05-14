Чому новий проєкт про підвищення зарплати з 1 липня може лише зашкодити

Блок Юлії Тимошенко зареєстрував законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати. Зараз вона 8 тисяч гривень, а її планують змінити на майже 11 тисяч гривень. Втім зростання зарплати без прив'язки до стану економіки може лише зашкодити.

Для чого хочуть змінити мінімалку в Україні

У законопроєкт про зміну розміру мінімалки йдеться про підвищення з 1 липня, передає 24 Канал. Як пояснюють в БЮТ, все через інфляцію.

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Водночас як повідомляють в "Ціна держави", просвітницькому проєкту від аналітичного центру CASE Україна, вимірювати життя в країні на основі мінімальної зарплати є пострадянською традицією.

Насправді мінімалка не є ринковою величиною, це суто рішення влади. Наприклад, у 3 країнах Північної Європи, а це Данія, Швеція та Фінляндія, немає ніякої мінімалки.

Яким повинно бути підвищення мінімальної зарплати

Загалом підвищення мінімальної зарплати має бути не більшим, ніж зростає економіка країни.

Однак якщо керуватися такою логікою, то у грудні 2021 року підвищили до 6 500 гривень, але у 2022 році економіка України через повномасштабне вторгнення просіла на -29%. Втім ніхто тоді мінімалку не зменшував. У 2023 році вона зросла до 7 100 гривень, а у квітні минулого – до 8 000 гривень,

– йдеться у повідомленні.

В Україні підвищення мінімальної зарплати означає підвищення оподаткування та зростання податкового навантаження для ФОПів.

Наразі для них вже запровадили військовий збір, а після цього за 4 місяці 2025 року відбулося рекордне закриття ФОПів.