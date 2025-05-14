Для чего хотят изменить минималку в Украине

У законопроекте об изменении размера минималки говорится о повышении с 1 июля, передает 24 Канал. Как объясняют в БЮТ, все из-за инфляции.

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В то же время как сообщают в "Цена государства", просветительском проекте от аналитического центра CASE Украина, измерять жизнь в стране на основе минимальной зарплаты является постсоветской традицией.

На самом деле минималка не является рыночной величиной, это сугубо решение власти. Например, в 3 странах Северной Европы, а это Дания, Швеция и Финляндия, нет никакой минималки.

Каким должно быть повышение минимальной зарплаты

В целом повышение минимальной зарплаты должно быть не большим, чем растет экономика страны.

Однако если руководствоваться такой логикой, то в декабре 2021 года повысили до 6 500 гривен, но в 2022 году экономика Украины из-за полномасштабного вторжения просела на -29%. Впрочем никто тогда минималку не уменьшал. В 2023 году она выросла до 7 100 гривен, а в апреле прошлого – до 8 000 гривен,

– говорится в сообщении.

В Украине повышение минимальной зарплаты означает повышение налогообложения и рост налоговой нагрузки для ФЛП.

Сейчас для них уже ввели военный сбор, а после этого за 4 месяца 2025 года произошло рекордное закрытие ФЛП.