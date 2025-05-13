Возможен ли рост минималки
Несмотря на инициативу, среди нардепов есть сомнения что ее примут. Нардеп Ярослав Железняк отметил, что для реализации такого повышения необходимо вносить изменения в госбюджет, передает 24 Канал со ссылкой на Ранок.LIVE.
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Я могу завтра зарегистрировать повышение на, скажем, сорок тысяч или на пятьдесят тысяч. Вероятность таких сценариев будет плюс-минус такой же, как и от этого законопроекта,
– заявил нардеп.
Железняк также отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на реальные доходы большинства украинцев.
Давайте говорить откровенно, минимальная заработная плата – это минимум, который люди должны облагать налогом когда выплачивают зарплату и к нему привязаны, в том числе другие налоги,
– добавил он.
Поэтому он отмечает, что украинцам следует воспринимать подобные инициативы как политические заявления, а не реальные планы.