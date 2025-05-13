Чи можливе зростання мінімалки

Попри ініціативу, серед нардепів є сумніви що її ухвалять. Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що для реалізації такого підвищення необхідно вносити зміни до держбюджету, передає 24 Канал з посиланням на Ранок.LIVE.

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Я можу завтра зареєструвати підвищення на, скажімо, сорок тисяч чи на п'ятдесят тисяч. Вірогідність таких сценаріїв буде плюс-мінус такою ж, як і від цього законопроєкту,

– заявив нардеп.

Железняк також наголосив, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на реальні доходи більшості українців.

Давайте говорити відверто, мінімальна заробітна плата – це мінімум, який люди мають оподатковувати коли виплачують зарплату і до нього прив'язані, в тому числі інші податки,

– додав він.

Тому він зазначає, що українцям слід сприймати подібні ініціативи як політичні заяви, а не реальні плани.