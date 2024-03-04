Нові доплати від ООН: кому з українців будуть виплачувати допомогу
У 2024 році в Україні пройде другий етап проєкту від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Певні категорії осіб отримуватимуть додаткові виплати до державної соціальної допомоги.
Доплата від ООН у 2024 році
З лютого 2024 року деякі категорії населення можуть отримувати доплати від ООН. Це спільний проєкт, який реалізовують разом із Міністерством соціальної політики.
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Доплати зможуть отримати ті, хто отримує держсоцдопомогу в органах соцзахисту, а не в Пенсійному фонді. Це:
- Особи з інвалідністю з дитинства,
- Діти з інвалідністю.
Хто та скільки буде отримувати
Право на додаткову грошову допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю:
- які отримують соціальну допомогу від держави у розмірі менш ніж 3 250 гривень,
- не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій,
- не отримують виплати для ВПО, але це не стосується тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій.
- Додаткових дій особам, щоб отримати таку допомогу, не потрібно робити,
- Нараховуватимуться гроші на банківські рахунки або доставлятиметься Укрпоштою без звернень громадян.
Березнева індексація розпочалася
З 1 березня в Україні чимала кількість пенсіонерів зможуть отримати підвищення до основного розміру виплат. Відтак підвищення становитиме майже 8%.Зверніть увагу! Індексація торкнеться пенсій за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсій військових, пенсій науковців й держслужбовців, а також чорнобильських пенсій. Крім того, проіндексують лише ті виплати, що були призначені до 2021 року.
Середній розмір підвищення становитиме десь 322 гривні, а мінімальний – 100 гривень. Щодо максимального підвищення, то відповідно до проєкту, воно не може бути більшим, ніж 1 500 гривень.