Нові доплати від ООН: кому з українців будуть виплачувати допомогу

4 березня 2024, 12:07
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У 2024 році в Україні пройде другий етап проєкту від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Певні категорії осіб отримуватимуть додаткові виплати до державної соціальної допомоги.

Доплата від ООН у 2024 році

З лютого 2024 року деякі категорії населення можуть отримувати доплати від ООН. Це спільний проєкт, який реалізовують разом із Міністерством соціальної політики. 

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Доплати зможуть отримати ті, хто отримує держсоцдопомогу в органах соцзахисту, а не в Пенсійному фонді. Це:

  • Особи з інвалідністю з дитинства, 
  • Діти з інвалідністю.
Зверніть увагу! Замість мінімального прожиткового мінімуму, а це 2 361 гривня, категорії осіб отримуватимуть ще 3 місяці держсоцдопомогу разом із доплатами в розмірі 3 250 гривень. Йдеться про те, що грошова допомога буде доплатою до державної допомоги, а її сума дорівнюватиме різниці між 3 250 гривнями та виплатами, які людина вже отримує.

Хто та скільки буде отримувати 

Право на додаткову грошову допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю:

  • які отримують соціальну допомогу від держави у розмірі менш ніж 3 250 гривень, 
  • не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій, 
  • не отримують виплати для ВПО, але це не стосується тих, хто мешкає на територіях активних або можливих бойових дій.
Зауважте! Щомісяця впродовж 3 місяців додаткова допомога проводитиметься з лютого 2024 року. Це відбуватиметься на підставі даних, які є в інформаційних базах Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.
  • Додаткових дій особам, щоб отримати таку допомогу, не потрібно робити,
  • Нараховуватимуться гроші на банківські рахунки або доставлятиметься Укрпоштою без звернень громадян. 

Березнева індексація розпочалася

З 1 березня в Україні чимала кількість пенсіонерів зможуть отримати підвищення до основного розміру виплат. Відтак підвищення становитиме майже 8%.

Зверніть увагу! Індексація торкнеться пенсій за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсій військових, пенсій науковців й держслужбовців, а також чорнобильських пенсій. Крім того, проіндексують лише ті виплати, що були призначені до 2021 року.

Середній розмір підвищення становитиме десь 322 гривні, а мінімальний – 100 гривень. Щодо максимального підвищення, то відповідно до проєкту, воно не може бути більшим, ніж 1 500 гривень.

Автор: Валерія Городинська