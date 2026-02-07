Україні передали генератори на сотні тисяч євро: які міста отримають підтримку

Україна отримала нову енергетичну допомогу – 300 генераторів. Їх надіслали у межах підтримки від Ініціативи співробітництва у Південно-Східній Європі (SECI).

Яку енергетичну допомогу отримала Україна?

Загальна потужність партії – 1.6 мегаватів, а вартість становить понад 417 тисяч євро, про що повідомив віцепрем'єр з відновлення та міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

Олексій Кулеба Віцепрем'єр з відновлення Атаки ворога на енергетику й комунальну інфраструктуру залишаються системними. Наша протидія варварським діям Росії – розподілена генерація і резервні рішення, які дозволяють громадам працювати, лікувати, навчати і надавати базові послуги навіть у кризових умовах. Дякую партнерам з SECI за допомогу і послідовну підтримку українських громад.

Обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення внаслідок масованих російських ударів. Як зазначив Кулеба, генератори отримають Київ, Одеса, Суми, Херсон, Миколаїв та Львів. А у пріоритеті – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші об’єкти соціальної сфери.

Найбільше генераторів отримає столиця – 100 штук. Друге місце посідають Одеса, Миколаїв та Суми – 50 штук. Херсону нададуть 40 генераторів та Львову – 10.

Водночас всі країни продовжують надавати Україні допомогу. Про це зокрема повідомляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У четвер, 5 лютого, він оголосив, що Швеція надала новий пакет енергетичної підтримки обсягом близько 111,75 мільйона доларів США. Ця допомога спрямована на відновлення виробництва енергії, ремонт пошкодженої інфраструктури тощо.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Вдячний Люксембургу за передачу 33 генераторів потужністю 6, 45 та 80 кіловатів, які будуть відправлені для потреб ДСНС України. Представники ДСНС разом з енергетиками і представниками інших служб зараз знаходяться в самому центрі боротьби з наслідками російських обстрілів. Це обладнання дасть змогу розширити можливості наших рятувальників у підтримці громадян України.

Він також окремо висловив вдячність Союзу українців Великої Британії, який надіслав додаткові 21 750 фунтів стерлінгів благодійним організаціям України на придбання енергетичного обладнання

З Баку до України вирушило енергообладнання від організацій та небайдужих людей Азербайджанської Республіки у межах ініціативи "Тепло для України" #WarmthforUkraine.

Зверніть увагу! Ця допомога – 17 генераторів різної потужності, 4 портативні системи живлення, 3 теплові гармати – буде спрямована на потреби ДСНС та найбільш постраждалих громад.

Що ще відомо про допомогу Україні?