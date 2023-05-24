Найпотужніша за останні роки: "Нафтогаз" запустив нову газову свердловину

В Україні запустили в роботу нову пошукову свердловину. Її глибина сягає 5 800 метрів, а дебіт становить 580 тисяч кубометрів газу.

Це одна з найпотужніших свердловин, що запустило "Укргазвидобування" за останні роки.

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Нерозвіданий блок ресурсів

Свердловина відкрила перспективи нерозвіданого блоку на одному з родовищ на Сході. Запаси газу цього блоку оцінюються в понад 6 мільярдів кубометрів.

Тепер там проводять підготовку до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної.

Нове родовище

Родовище має значні перспективи, але складну геологічну будову. Все через глибинні розломи та блоковий характер. Раніше відбувався брак технологій, тому розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою. Тепер ситуація інакша.

"Укргазвидобування" вже провело на родовищі 3D сейсмічні дослідження, що дало можливість спроектувати пошукову свердловину. Вона має складну похило-спрямовану конструкцію. Буріння та дослідження були доволі складні, але команда геологів, буровиків та геофізиків справилась.

Підготовка до опалювального сезону

Опалювальний сезон закінчився місяць тому. Однак в Укртрансгаз повідомили, що вже готуються до наступного.

Оператор газосховищ розпочав сезон закачування газу у підземні сховища. З 7 жовтня 2022 року зі сховища було відібрано 5,57 мільярда кубометрів газу.