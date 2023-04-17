Підготовка до наступного опалювального сезону

Укртрансгаз, який є частиною Групи Нафтогаз розпочав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ). З 7 жовтня 2022 року зі сховища було відібрано 5,57 мільярда кубометрів газу.

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Ми продовжуємо роботу у штатному режимі. Наша команда готова до будь-яких викликів. Фактично ми вже розпочали підготовку до наступної зими,

– наголосили в Укртрансгазі.

Оператор також зауважив, що порівняно з попередніми роками цьогорічний сезон відбору був коротшим завдяки сприятливим погодним умовам та відносно теплій зимі. Впродовж цього опалювального сезону, попри повномасштабне вторгнення Росії, українські підземки працювали безперебійно.

Україна повинна саме себе забезпечувати газом

Наприкінці попереднього опалювального сезону експерти з енергетики у коментарі 24 Каналу зауважили, що Україна повинна рухатись у бік енергетичної незалежності та відмовитись від імпорту газу.

На думку Юрія Щедріна, єдиний фактор, завдяки чому це можна зробити, – збільшення власного видобутку.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" На жаль, цього року через війну у 2022 році у нас скоротився видобуток десь на близько 7%, але у нас значні запаси. У нас другі по величині запаси у Європі, більше лише у Норвегії. У нас є значні поклади газу, які треба розробляти. У це треба інвестувати й це єдиний шлях до енергонезалежності,

Експерт зауважує, що наразі Україні вистачає власного видобутку на споживчі потреби – для опалення населення, для опалення житла громадян. Але якщо буде відновлюватись промисловість, то його вистачати не буде. Тож про нарощення видобутку потрібно думати вже зараз.

Зверніть увагу! За планом Нафтогазу він повинен збільшити видобуток газу на 8%, а приватні компанії – на 16% "в умовах заборони експорту природного газу", передає Bloomberg.