Подготовка к следующему отопительному сезону

Укртрансгаз, являющийся частью Группы "Нафтогаз", начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). С 7 октября 2022 года из хранилища было отобрано 5,57 миллиарда кубометров газа.

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Мы продолжаем работу в штатном режиме. Наша команда готова к любым вызовам. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме,

– отметили в Укртрансгазе.

Оператор также отметил, что по сравнению с предыдущими годами сезон отбора был короче благодаря благоприятным погодным условиям и относительно теплой зиме. В течение этого отопительного сезона, невзирая на полномасштабное вторжение России, украинские подземки работали бесперебойно.

Украина должна сама себя снабжать газом

В конце предыдущего отопительного сезона эксперты по энергетике в комментарии 24 Каналу отметили, что Украина должна двигаться в сторону энергетической независимости и отказаться от импорта газа.

По мнению Юрия Щедрина, единственный фактор, благодаря которому это можно сделать – увеличение собственной добычи.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" К сожалению, в этом году из-за войны в 2022 году у нас сократилась добыча где-то на около 7%, но у нас значительные запасы. У нас вторые по величине запасы в Европе, больше всего в Норвегии. У нас есть значительные залежи газа, которые нужно разрабатывать. В это нужно инвестировать и это единственный путь к энергонезависимости,

Эксперт отмечает, что Украине хватает собственной добычи на потребительские нужды – для отопления населения, для отопления жилья граждан. Но если будет восстанавливаться промышленность, его хватать не будет. Так что о наращивании добычи нужно думать уже сейчас.

Обратите внимание! По плану "Нафтогаза", он должен увеличить добычу газа на 8%, а частные компании – на 16% "в условиях запрета на экспорт природного газа", передает Bloomberg.