Это одна из самых мощных скважин, которую запустило "Укргаздобыча" за последние годы.

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Неразведанный блок ресурсов

Скважина открыла перспективы неразведанного блока на одном из месторождений на Востоке. Запасы газа этого блока оцениваются более чем в 6 миллиардов кубометров.

Теперь там проводят подготовку к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной.

Новое месторождение

У месторождения большие перспективы, но сложное геологическое строение. Все из-за глубинных разломов и блочного характера. Раньше происходила нехватка технологий, поэтому разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможна. Теперь ситуация иная.

"Укргаздобыча" уже провела на месторождении 3D сейсмические исследования, что позволило спроектировать поисковую скважину. Она имеет сложную наклонно-направленную конструкцию. Бурения и исследования были достаточно сложными, но команда геологов, буровиков и геофизиков справилась.

Подготовка к отопительному сезону

Отопительный сезон истек месяц назад. Однако в Укртрансгазе сообщили, что уже готовятся к следующему.

Оператор газохранилищ начал сезон закачки газа в подземные хранилища. С 7 октября 2022 года из хранилища было отобрано 5,57 млрд кубометров газа.