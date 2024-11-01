З наступного тижня в Україні можуть початись графіки відключення світла

Член наглядової ради Центренерго заявив, що графіки відключення електроенергії можуть почати застосовувати вже з наступного тижня через очікуване зниження температури. Втім, у самій компанії цю інформацію спростували.

Як погода вплине на графіки відключень

Член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що пік навантаження тепер настає о 19:10 замість звичних 20:00. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Інтерфакс-Україна".

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Володимир Величко Член наглядової ради "Центренерго" З наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури. Для енергетиків це означає, що для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи – такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень.

Він також зазначив, що зі зниженням температури зросте споживання електроенергії в європейських країнах, що підвищить ціни на енергію через зменшення частки відновлюваних джерел.

Це може ускладнити комерційний імпорт електроенергії в Україну через обмеження на спотовому ринку, відомі як прайс-кепи.

Наразі енергорегулятор НКРЕКП почав процедуру перегляду прайс-кепів в бік збільшення, що підтримує основна маса учасників енергоринку, а дехто взагалі пропонує їх скасувати. Для споживачів це болюча тема, але необхідно розуміти, що без підвищення прайс-кепів, комерційний імпорт електроенергії буде недоступний, особливо в періоди різкого похолодання,

– каже експерт.

Щодо підготовки "Центренерго" до зими, Величко повідомив, що тривають ремонтно-відновлювальні роботи, а планується підключити до енергосистеми близько 1 гігавата нових потужностей.

Як відреагували в Центренерго

У Центренерго інформацію про можливі відключення спростували. Там зазначили, що запровадження графіків відключень входить до компетенції виключно НЕК "Укренерго".

Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії. Юридична служба Центренерго наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду,

– додають у компанії.

В компанії також запевнили, що ситуація в енергосистемі є стабільною, а енергетики Центренерго зробили все можливе для забезпечення надійної роботи обладнання в осінньо-зимовий період.