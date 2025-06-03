Укр Рус
Економіка Новини економіки В Україні з'являться нові банки: Гетманцев розповів, що передбачає законопроєкт
3 червня, 16:00
2

В Україні з'являться нові банки: Гетманцев розповів, що передбачає законопроєкт

Валерія Моргун
Основні тези
  • В Україні з'являться нові банки фінансової інклюзії завдяки законопроєкту N13018-д, який передбачає обмежені банківські ліцензії.
  • Новий тип банків націлений на обслуговування клієнтів без сталого доступу до фінансових послуг, включаючи фізичних осіб, суб'єктів господарювання та органи влади.

В Україні з'являться банки нового типу. Це можливе завдяки тому, що парламент проголосував за законопроєкт N13018-д.

В Україні з'являться нові банки

У ньому йдеться про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.

Читайте також Картки українців можуть заблокувати через перекази: що змінилося з 1 червня 

Законопроєкт передбачає запровадити новий вид банку – банку фінансової інклюзії. Він здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.

А головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які зараз не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг:

  1. громадян України й мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях;
  2. соціально вразливих груп населення.

Також буде важливими визначити на законодавчому рівні терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії", а також наділити НБУ  повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.

Згідно зі слів Гетманцева, потрібно ще передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно:

  • фізичним особам;
  • суб'єктам господарювання;
  • громадським та благодійним організаціям;
  • органам державної влади та органам місцевого самоврядування тощо.

Законопроєкт створить правові засади для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії,
– написав нардеп.

Важливо! Ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях та на важкодоступних та малонаселених територіях.