В Украине появятся новые банки

В законопроекте говорится о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

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Законопроект предусматривает ввести новый вид банка – банка финансовой инклюзии. Он будет осуществлять деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.

А главной задачей предлагается определить обслуживание клиентов, которые сейчас не имеют устойчивого доступа к получению финансовых услуг:

граждан Украины и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях; социально уязвимых групп населения.

Также будет важным определить на законодательном уровне термины "финансовая инклюзия", "ограниченная банковская лицензия", "банк финансовой инклюзии", а также наделить НБУ полномочиями по содействию развитию финансовой инклюзии.

Согласно словам Гетманцева, нужно еще предусмотреть, что банк финансовой инклюзии сможет предоставлять банковские и другие финансовые услуги исключительно:

физическим лицам;

субъектам хозяйствования;

общественным и благотворительным организациям;

органам государственной власти и органам местного самоуправления и тому подобное.

Законопроект создаст правовые основы для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии,

– написал нардеп.

Важно! Эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как гражданам Украины, так и микропредприятиям в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях и на труднодоступных и малонаселенных территориях.