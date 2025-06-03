В Україні з'являться нові банки
У ньому йдеться про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
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Законопроєкт передбачає запровадити новий вид банку – банку фінансової інклюзії. Він здійснюватиме діяльність на підставі обмеженої банківської ліцензії.
А головним завданням пропонується визначити обслуговування клієнтів, які зараз не мають стійкого доступу до отримання фінансових послуг:
- громадян України й мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях;
- соціально вразливих груп населення.
Також буде важливими визначити на законодавчому рівні терміни "фінансова інклюзія", "обмежена банківська ліцензія", "банк фінансової інклюзії", а також наділити НБУ повноваженнями щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії.
Згідно зі слів Гетманцева, потрібно ще передбачити, що банк фінансової інклюзії зможе надавати банківські та інші фінансові послуги виключно:
- фізичним особам;
- суб'єктам господарювання;
- громадським та благодійним організаціям;
- органам державної влади та органам місцевого самоврядування тощо.
Законопроєкт створить правові засади для появи на ринку фінансових послуг України нового різновиду надавачів фінансових послуг – банків фінансової інклюзії,
– написав нардеп.
Важливо! Ці банки допоможуть забезпечити належний доступ до фінансових послуг як громадян України, так і мікропідприємств у районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях та на важкодоступних та малонаселених територіях.