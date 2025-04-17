Буде гірше: у НБУ розповіли, як змінилась ситуація в українській економіці
- НБУ погіршив прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік з 3,6% до 3,1%.
- Прогнози на 2026 та 2027 роки також знижено до 3,7% та 3,9% відповідно.
НБУ погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році. Зараз регулятор очікує збільшення на рівні – 3,1%.
Що відбувається в українській економіці
Раніше (у січні) НБУ прогнозував це зростання на рівні 3,6%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацбанк.
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Інші прогнози НБУ змінились так:
- у 2026 році зростання економіки сягне 3,7% (раніше збільшення очікувалось на рівні 4%);
- у 2027 році зростання – 3,9% (раніше – 4,2%).
Як вказує НБУ, в І кварталі 2025 року зростання економіки було стриманим внаслідок:
- руйнування газової інфраструктури;
- збільшенням імпорту газу (імпорт зріс саме через руйнування).
Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників.
Пишний прокоментував і вплив тарифів Трампа на українську економіку. Зараз, за словами голови НБУ, на ній введення мит США ніяк не відобразилось. Проте у майбутньому саме цей фактор буде причиною стримування її відновлення.
Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки,
– каже Пишний.
Зверніть увагу! Держстат повідомляв, що зростання ВВП України у 2024 році уповільнилося до 2,9%. Для порівняння, у 2023 році воно складало – 5,5%.