Як під час війни українській економіці вдається зростати: Фурса назвав головні елементи впливу
Видання Bloomberg повідомило, що економіка України зросла вперше після повномасштабного вторгнення Росії. Наша країна змогла адаптуватись до воєнних умов.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса пояснив 24 Каналу, з чим пов'язане збільшення ВВП і чи зможе наша країна повністю відновити економіку.
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За його словами, річ передусім у низькій базі порівняння – торік стався значний провал в економіці внаслідок екстремальних умов. Тоді всім було не до роботи і витрачання грошей.
"Власне, тепер шоку вже немає, економіка призвичаїлась, а завдяки підтримці наших західних партнерів зберігається макрофінансова стабільність", – пояснив Фурса.Зверніть увагу! За прогнозами НБУ, 2023 року економіка України може зрости на 2,9%.
Чи варто очікувати значного зростання ВВП
У стані війни Україна не зможе повноцінно відновити свою економіку, адже доти не може бути мови про інвестиції. Крім того, тривають російські обстріли критичної інфраструктури, що призводить до перебоїв в електропостачанні.
І це ще далеко не все.
"Порти досі не працюють нормально, тому в нас канал експорту закритий, що, звісно, впливає на економічну активність", – додав Фурса.
Яка ситуація з економікою України: останні новини
- Наразі невідомо, коли НБУ послабить валютні обмеження і перейде до плаваючого курсу. Для цього потрібні певні умови, зокрема помірна інфляція з тенденцією до зниження та достатня кількість міжнародних резервів.
- Протягом останнього місяця Україна збільшила видобуток газу. Це пов'язано із запуском п'яти додаткових свердловин, які дають 500 тисяч кубометрів ресурсу на добу.
- До слова, майбутній опалювальний сезон в Україні проживуть на газі, видобутому власноруч. Тарифи також збільшувати не планують.