Наскільки важкою буде прийдешня зима: пояснили в Укренерго

Минула зима була надважкою для українців через постійні терористичні атаки росіян. Цьогоріч ситуація також буде складною, енергетики готуються до найгіршого.

Чи будуть відключення взимку

Українці переживають відносно можливого терору росіян цієї зими. Однак, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький запевняє, що енергетики готуються до будь-якого розвитку подій, повідомляє 24 Канал.

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Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі - і енергетики, і Сили оборони, і споживачі.

Як каже Кудрицький, у "Укренерго" готуються до зимових витрат електроенергії, тобто більшого навантаження на систему. Зараз компанія пропрацьовує різні сценарії наслідків терористичних атак Росії.

Як енергетики готуються до зими

На відновлення енергосистеми міжнародні партнери виділили – 1 мільярд доларів. Значна частина цих коштів була спрямована на ремонт магістральних мереж. Інша справа – стан ТЕС і ГЕС, вони досі потребують дорогих та масштабних ремонтних робіт. Проте до опалювального сезону ситуація має значно покращитись.

Голова "Укренерго" застерігає, що запасів електроенергії має вистачити Україні на зиму, але є загроза пошкодження енергосистеми росіянами. Своєю чергою, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців зберігати спокій і готуватися до відключень.