Процес синхронізації української та європейської енергосистем повністю завершено, – Кудрицький

Українська енергосистема повністю відповідає технічним вимогам ЕNTSO-E. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Відтепер технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України – значна збільшена та сягатиме до 1700 мегаватів.

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Нагадаємо, що у березні 2022 року Україна екстрено приєдналася до європейської енергетичної системи. Для переходу з надзвичайного режиму на постійну синхронізацію з ENTSO-E Укренерго мусило успішно виконати всі технічні вимоги, які Україна узгодила з європейськими партнерами ще у 2017 році.

Відповідність європейським енергетичним стандартам

Оператори континентальної Європи на своєму засіданні у Брюсселі офіційно підтвердили, що Укренерго виконало ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем.

Які вимоги виконало НЕК "Укренерго" / Інфографіка – Укренерго

ENTSO-E також збільшило на 500 МВт технічну можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови – до 1700 МВт. Таке рішення було прийнято нашими партнерами після відповідних досліджень безпечної та стабільної синхронної роботи української та європейської енергосистем. І це суттєвий внесок у стійкість нашої енергосистеми під час холодів та можливих атак ворога на енергетичні об’єкти,

– написав Кудрицький.

Планується також подальша співпраця Укренерго з ЕNTSO-E у розвитку спільної системи енергетичної безпеки та створення єдиного з Європою ринку електричної енергії.