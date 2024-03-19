Конфлікт на кордоні: чому українське зерно насправді не загрожує Польщі
Джерело:IPF
Конфлікт щодо українського зерна триває. Однак, як виявляється, польським фермерам сировина з України не перешкода
Чому насправді виник конфлікт
Польський Інститут публічних фінансів опублікував дослідження, де виявив реальну причину протесту фермерів на кордоні з Польщею. Щобільше, дослідники вважають, що імпорт української агропродукції на це не впливає.
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Науковці провели аналіз тверджень, які озвучені під час зернової кризи, і виявилось, що більшість із них хибні. Зокрема, ідеться про вплив українського зерна на вартість цієї сировини в Польщі та ЄС.
Також експерти наводять докази хибності таких тез:
- Польща отримує зерно з України через треті країни, наприклад Литву. Статистика свідчить, що це неможливо, оскільки кількість литовської сировини, яка імпортується, лише знижується.
- Ембарго на імпорт з України вплине на ціни на зернові в ЄС. Вартість продукції формується від сукупності факторів, першочергово від співвідношення попиту та пропозиції.
Науковці вважають, що на становище польських аграріїв впливає загальна ситуація у світі та ціни, що домінують на світовому ринку.
Які торговельні стосунки між Україною та Польщею
Натепер торговельний баланс між Україною та Польщею від'ємний далеко не у всіх сферах. Наприклад, сальдо в м’ясо-молочній промисловості має позитивні показники.
За 2023 рік було імпортовано 1 мільйон тонн українського зерна в Польщу. Водночас польські ферми виробили 35,2 мільйона тонн цієї сировини торік.
Дослідники також зауважили, що дії уряду Польщі можуть спровокувати відповідну реакцію українських урядовців. А це лише посилить загальні втрати обох сторін. Окремо науковці наголосили на тому, що Польща у співпраці з інституціями ЄС може допомогти Україні реалізовувати продукцію в третіх країнах.Торговельне сальдо Польщі у відносинах з Україною додатне і становило у 2023 році 31,4 мільярда злотих.