Чому насправді виник конфлікт

Польський Інститут публічних фінансів опублікував дослідження, де виявив реальну причину протесту фермерів на кордоні з Польщею. Щобільше, дослідники вважають, що імпорт української агропродукції на це не впливає.

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Науковці провели аналіз тверджень, які озвучені під час зернової кризи, і виявилось, що більшість із них хибні. Зокрема, ідеться про вплив українського зерна на вартість цієї сировини в Польщі та ЄС.

Також експерти наводять докази хибності таких тез:

Польща отримує зерно з України через треті країни, наприклад Литву. Статистика свідчить, що це неможливо, оскільки кількість литовської сировини, яка імпортується, лише знижується.

Статистика свідчить, що це неможливо, оскільки кількість литовської сировини, яка імпортується, лише знижується. Ембарго на імпорт з України вплине на ціни на зернові в ЄС. Вартість продукції формується від сукупності факторів, першочергово від співвідношення попиту та пропозиції.

Науковці вважають, що на становище польських аграріїв впливає загальна ситуація у світі та ціни, що домінують на світовому ринку.

Які торговельні стосунки між Україною та Польщею

Натепер торговельний баланс між Україною та Польщею від'ємний далеко не у всіх сферах. Наприклад, сальдо в м’ясо-молочній промисловості має позитивні показники.

За 2023 рік було імпортовано 1 мільйон тонн українського зерна в Польщу. Водночас польські ферми виробили 35,2 мільйона тонн цієї сировини торік.

Дослідники також зауважили, що дії уряду Польщі можуть спровокувати відповідну реакцію українських урядовців. А це лише посилить загальні втрати обох сторін. Окремо науковці наголосили на тому, що Польща у співпраці з інституціями ЄС може допомогти Україні реалізовувати продукцію в третіх країнах.

Торговельне сальдо Польщі у відносинах з Україною додатне і становило у 2023 році 31,4 мільярда злотих.