Почему на самом деле возник конфликт

Польский Институт публичных финансов опубликовал исследование, где обнаружил реальную причину протеста фермеров на границе с Польшей. Более того, исследователи считают, что импорт украинской агропродукции на это не влияет.

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Ученые провели анализ утверждений, которые озвучены во время "зернового кризиса", и оказалось, что большинство из них ошибочны. В частности, речь идет о влиянии украинского зерна на стоимость этого сырья в Польше и ЕС.

Также эксперты приводят доказательства ошибочности таких тезисов:

Польша получает зерно из Украины через третьи страны, например, Литву – статистика говорит, что это не возможно, поскольку количества литовского сырья, которое импортируется, только снижается.

– статистика говорит, что это не возможно, поскольку количества литовского сырья, которое импортируется, только снижается. Эмбарго на импорт из Украины повлияет на цены на зерновые в ЕС – стоимость продукции формируется от совокупности факторов, в первую очередь от соотношения спроса и предложения.

Ученые считают, что на положение польских аграриев влияет общая ситуация в мире и цены, доминирующие на мировом рынке.

Какие торговые отношения между Украиной и Польшей

По состоянию на теперь, торговый баланс между Украиной и Польшей отрицательный далеко не во всех сферах. Например, сальдо в мясомолочной промышленности имеет положительные показатели.

За 2023 год было импортировано 1 миллион тонн украинского зерна в Польшу. При этом, польские фермы произвели 35,2 миллиона тонн этого сырья в прошлом году.

Исследователи также отметили, что действия правительства Польши могут спровоцировать ответную реакцию украинских чиновников. А это только усилит общие потери обеих сторон. Отдельно ученые отметили, что Польша в сотрудничестве с институтами ЕС могут помочь Украине реализовывать продукцию в третьих странах.

Торговое сальдо Польши в отношениях с Украиной положительное и составило в 2023 году – 31,4 миллиарда злотых.