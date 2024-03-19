Почему на самом деле возник конфликт
Польский Институт публичных финансов опубликовал исследование, где обнаружил реальную причину протеста фермеров на границе с Польшей. Более того, исследователи считают, что импорт украинской агропродукции на это не влияет.
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Ученые провели анализ утверждений, которые озвучены во время "зернового кризиса", и оказалось, что большинство из них ошибочны. В частности, речь идет о влиянии украинского зерна на стоимость этого сырья в Польше и ЕС.
Также эксперты приводят доказательства ошибочности таких тезисов:
- Польша получает зерно из Украины через третьи страны, например, Литву – статистика говорит, что это не возможно, поскольку количества литовского сырья, которое импортируется, только снижается.
- Эмбарго на импорт из Украины повлияет на цены на зерновые в ЕС – стоимость продукции формируется от совокупности факторов, в первую очередь от соотношения спроса и предложения.
Ученые считают, что на положение польских аграриев влияет общая ситуация в мире и цены, доминирующие на мировом рынке.
Какие торговые отношения между Украиной и Польшей
По состоянию на теперь, торговый баланс между Украиной и Польшей отрицательный далеко не во всех сферах. Например, сальдо в мясомолочной промышленности имеет положительные показатели.
За 2023 год было импортировано 1 миллион тонн украинского зерна в Польшу. При этом, польские фермы произвели 35,2 миллиона тонн этого сырья в прошлом году.
Исследователи также отметили, что действия правительства Польши могут спровоцировать ответную реакцию украинских чиновников. А это только усилит общие потери обеих сторон. Отдельно ученые отметили, что Польша в сотрудничестве с институтами ЕС могут помочь Украине реализовывать продукцию в третьих странах.