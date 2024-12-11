Чому в Україні подорожчала фуражна кукурудза

На українському ринку в секторі фуражної кукурудзи на минулому тижні продовжувала домінувати підвищувальна цінова динаміка, повідомляє 24 Канал із посиланням на АПК-Інформ. Аграрії, як і раніше, притримували продаж кукурудзи, що підтримувало ціни на доволі високому рівні.

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Зверніть увагу! Деякі продавці планували реалізувати зернову не раніше початку весни. Попит більшості споживачів залишався доволі високим, проте за максимальними та наближеними до них цінами купувати зернову готові були лише деякі покупці.

Ціни попиту на фуражну кукурудзу були переважно в діапазоні 8 100 – 9 200 гривень за тонну СРТ. За тиждень, з 4 по 11 грудня на ринку спостерігалось постійне зростання вартості тонни кукурудзи. Середня ціна на фуражну кукурудзу зросла з 8 363 до 8 465 гривень за тонну.