Росія вивезла з України більше зерна, ніж деякі країни видобувають за рік

За два роки повномасштабної війни Росія могла вивезти з тимчасово окупованих територій близько 15 тисяч тонн зернових. Зерно скуповували, у фермерів, викрадали його з елеваторів або ж засівали самостійно.

Експорт краденого зерна

За різними оцінками, Росія вивезла з Українських територій близько 10 мільйонів тонн пшениці та 5 мільйонів тонн соняшника й кукурудзи. Таку кількість зерна видобувають деякі країни ЄС, наприклад, Румунія.

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Якщо у 2022 році росіяни викрадали наявне зерно, то вже у 2023 році почали самостійно засіювати сільськогосподарські угіддя. Зменшити збір посівних на тимчасово окупованих територіях не допоміг навіть контрнаступ.

Зменшення врожайності

За експорт такої кількості зернових країна-агресор отрималадоходу.

Через те, що росіяни практично знищили зрошувальну систему на тимчасово окупованих територіях, врожайність зернових там стала нижчою.

Якщо до окупації в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях у середньому збирали 3,5–4 тонни пшениці з гектара, то вже у 2022 році врожайність пшениці на окупованих територіях становила вже 2,8 тонни з гектара.

Українські фермери змушені продавати зерно на окупованих територіях за безцінь.

Цікаво, що у 2022 році поля як на підконтрольній території, так і на окупованих землях були майже впритул до лінії розмежування. Однак у 2023-му через багатошарові укріплення, які окупанти почали будувати, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ, лінія сільськогосподарських земель помітно зсунулася на південь, особливо в Запорізькій та Донецькій областях,

— пише видання Texty, яке провело аналіз показників OneSoil.

Більшість зерна Росія вивозить через окупований Крим.