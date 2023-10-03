Транзит українського зерна через Польщу буде прискорено

Конфлікт через продаж українського зерна у Польщу вщухає. Україна готується перевезти значний об'єм сировини, контролюватиме цей процес Литва.

Продаж українського зерна

3 жовтня було оголошено про домовленість між Україною та Польщею відносно прискорення транзиту української сировини через польський кордон. Агропродукція переправлятиметься у треті країни. Оголошення зробив міністр Роберт Телус, повідомляє 24 Канал.

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Роберт Телус Міністр сільського господарства Польщі Від завтрашнього дня зерно, яке йде транзитом через Литву, перевірятиметься в литовському порту, а не на польсько-українському кордоні.

Телус зауважив, що це важливе питання, тому і контроль ситуації буде відбуватися відповідний. Напередодні, під час засідання міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки, обговорювався формат перевірки "коридорів солідарності" – це шляхи перевезення української сировини. Контроль мають здійснювати представники ЄС.

До Вишеградської четвірки входять: Польща, Угорщина, Словаччина та Чехія.

Український уряд відповів на ці заяви. Міністр сільського господарства України – Микола Сольський повідомив, що наразі не експортується сировина до п'яти країн, без їхнього безпосереднього дозволу. Таке рішення – компроміс після несанкціонованих заборон Угорщини, Словаччини та Польщі.

У відповідь на заборону експорту української сировини, Україна подала позов у СОТ. Київ провів переговори і наразі конфлікт вирішено.