Ірландія зменшить виплати для частини українських біженців

Ірландія планує зменшити соціальні виплати для біженців, які проживають у житлі, фінансованому державою. За словами міністра фінансів Майкла МакГрата, скорочення виплат торкнеться третини переселенців.

На скільки скоротять виплати

Приблизно 86 тисяч біженців зі 107 тисяч, які приїхали до Ірландії з України, залишаються жити в країні. Тож це нововведення щодо фінансування вплине на приблизно 27 тисяч осіб.

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Міністр фінансів Майкл МакГрат уточнив, що Ірландія зменшить виплати із 220 євро до 38,8 євро. Це пов'язано з тим, що приблизно 47 тисяч українських біженців проживають у державно фінансованих готелях, де їм надаються їжа та інші послуги.

Останнім часом проблема з переселенням біженців та стрімке зростання кількості заявників на притулок стала набагато більшою політичною проблемою в Ірландії, яка вже кілька років має проблеми з недостатньою кількістю житла,

– пише Reuters.

Також зазначається, що в Ірландії один з найвищих показників кількості українських біженців на кожен мільйон місцевого населення, яке становить 5,3 мільйона осіб.

Які правила для біженців в Ірландії

Організації, які підтримують переселенців, не погоджуються з рішенням про скорочення виплат.

У березні уряд Ірландії вирішив, що українські біженці, які прибувають в Ірландію, будуть розміщені у державному житлі лише на 90 днів та отримуватимуть скорочені виплати. Ці нові правила набрали чинності з 14 березня.

Якщо біженець виїжджає з державного житла та орендує житло самостійно, то він може претендувати на більш високі виплати.

У Департаменті інтеграції вказали, що у закладах розміщення люди мають доступ до харчування, прання та інших послуг. Проте головний акцент був зроблений на допомозі у пристосуванні до життя та роботи в Ірландії, можливостях самостійного пошуку житла та інтеграційній підтримці.