Польща допомагатиме українським біженцям з орендою житла та працевлаштуванням

Деякі українці можуть отримати фінансову підтримку для оренди житла. Це можливо в межах загальнонаціональної програми "Разом до Незалежності".

Яку допомогу надають українським біженцям у Польщі

Йдеться про тих громадян України, які перебувають у центрах колективного розміщення в Польщі, пише 24 канал з посиланням на Polskie Radio.

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Так проєкт передбачає:

покриття витрат на оренду квартири протягом шести місяців;

допомогу у працевлаштуванні.

Вікторія Захарова з фонду Siła Jedności, який реалізує ініціативу в Люблінському воєводстві, заявила, що головною метою програми є допомогти тим біженцям, які хочуть залишитися у Польщі. Вони потребують підтримки, оскільки процес інтеграції може бути складним. Особливо це стосується людей, які проживають в центрах розміщення.

Часто ці люди не мають можливості вивчити польську мову, що значно ускладнює пошук роботи,

— зазначила Захарова.

Вона пояснила, що багато українських біженців, які проживають у подібних центрах, не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло. І переважно це багатодітні родини, одинокі матері, родини із дітьми з інвалідністю та пенсіонерів.

Водночас деякі жінки отримують фінансову допомогу від своїх чоловіків, які залишились воювати або працювати в Україні. Однак рівень життя в обох країнах дуже відрізняється.

Тому ми також надаємо таким сім’ям продовольчу підтримку кожні кілька тижнів,

— розказала Вікторія Захарова.

Зауважте! Проєкт реалізується за підтримки Європейської Комісії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі та неурядовими організаціями.