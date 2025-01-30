УКР РУС
30 січня 2025, 13:48
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Польща допомагатиме українським біженцям з орендою житла та працевлаштуванням

Валерія Моргун
Основні тези
  • У Польщі українським біженцям надають фінансову підтримку для оренди житла на шість місяців і допомогу у працевлаштуванні.
  • Проєкт реалізується фондом Siła Jedności за підтримки Європейської Комісії, Міністерства внутрішніх справ Польщі та неурядових організацій.

Деякі українці можуть отримати фінансову підтримку для оренди житла. Це можливо в межах загальнонаціональної програми "Разом до Незалежності".

Яку допомогу надають українським біженцям у Польщі

Йдеться про тих громадян України, які перебувають у центрах колективного розміщення в Польщі, пише 24 канал з посиланням на Polskie Radio.

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Так проєкт передбачає:

  • покриття витрат на оренду квартири протягом шести місяців;
  • допомогу у працевлаштуванні.

Вікторія Захарова з фонду Siła Jedności, який реалізує ініціативу в Люблінському воєводстві, заявила, що головною метою програми є допомогти тим біженцям, які хочуть залишитися у Польщі. Вони потребують підтримки, оскільки процес інтеграції може бути складним. Особливо це стосується людей, які проживають в центрах розміщення.

Часто ці люди не мають можливості вивчити польську мову, що значно ускладнює пошук роботи,
— зазначила Захарова.

Вона пояснила, що багато українських біженців, які проживають у подібних центрах, не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло. І переважно це багатодітні родини, одинокі матері, родини із дітьми з інвалідністю та пенсіонерів.

Водночас деякі жінки отримують фінансову допомогу від  своїх чоловіків, які залишились воювати або працювати в Україні. Однак рівень життя в обох країнах дуже відрізняється.

Тому ми також надаємо таким сім’ям продовольчу підтримку кожні кілька тижнів,
— розказала Вікторія Захарова.

Зауважте! Проєкт реалізується за підтримки Європейської Комісії у співпраці з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі та неурядовими організаціями.