Бюрократія допомогла відновити енергосистему: врятували нерозпродані трансформатори

Російські обстріли знищили велику кількість нових трансформаторів, які Україна встановила разом із ЄС. Наразі енергетики замінюють їх на старі, які дивом не встигли розпродати.

Завадили вчасно продати трансформатори бюрократичні процеси. Про це директор Центру досліджень енергетики ​Олександр Харченко розповів на форумі "Антикрихкість України: уроки 2022 року".

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Раніше разом з ЄС ми замінили велику кількість трансформаторів в енергосистемі на нові. Старі так і не були розпродані, бо матеріальні активи треба списувати через Кабмін, що триває довго. Зараз ці старі генератори встановлюють на місце пошкоджених,

– повідомив Харченко

Він додав, що це, напевно, унікальний випадок в історії людства, коли бюрократія допомогла.

Українська енергосистема вистояла завдяки своїй міцності

За словами Олександра Харченка, наразі стійкість української енергосистеми складає лише 15%. При цьому, дивом є уже те, що вона вистояла.

Жодна з європейських країн не витримала б таких атак. Україна витримала, бо мала шалений запас міцності,

– сказав експерт

Харченко додав, що атаки на українську енергосистему планують російські енергетики. Проте, на щастя, влучність ракет є низькою, а частину ракет збивають сили ППО.

Нагадаємо, ще 29 листопада дефіцит української енергосистеми складав 30%, проте 30 листопада його вдалося зменшити на 3%.