Помешали своевременно продать трансформаторы бюрократические процессы. Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал на форуме "Антикрихкість України: уроки 2022 року".

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Ранее вместе с ЕС мы заменили большое количество трансформаторов в энергосистеме новыми. Старые так и не были распроданы, потому что материальные активы нужно списывать через долго продолжающийся Кабмин. Сейчас эти старые генераторы устанавливают на место поврежденных,

– сообщил Харченко

Он добавил, что это наверняка уникальный случай в истории человечества, когда бюрократия помогла.

Украинская энергосистема выстояла благодаря своей прочности

По словам Александра Харченко, сейчас устойчивость украинской энергосистемы составляет всего 15%. При этом уже то, что она выстояла, является чудом.

Ни одна из европейских стран не выдержала бы таких атак. Украина выдержала, потому что имела невероятный запас прочности,

– сказал эксперт

Харченко добавил, что атаки на украинскую энергосистему планируют российские энергетики. Однако, к счастью, меткость ракет является низкой, а часть ракет сбивают силы ПВО.

Напомним, еще 29 ноября дефицит украинской энергосистемы составлял 30%, однако 30 ноября его удалось снизить на 3%.