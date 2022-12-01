Завадили вчасно продати трансформатори бюрократичні процеси. Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів на форумі "Антикрихкість України: уроки 2022 року".
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Раніше разом з ЄС ми замінили велику кількість трансформаторів в енергосистемі на нові. Старі так і не були розпродані, бо матеріальні активи треба списувати через Кабмін, що триває довго. Зараз ці старі генератори встановлюють на місце пошкоджених,
– повідомив Харченко
Він додав, що це, напевно, унікальний випадок в історії людства, коли бюрократія допомогла.
Українська енергосистема вистояла завдяки своїй міцності
За словами Олександра Харченка, наразі стійкість української енергосистеми складає лише 15%. При цьому, дивом є уже те, що вона вистояла.
Жодна з європейських країн не витримала б таких атак. Україна витримала, бо мала шалений запас міцності,
– сказав експерт
Харченко додав, що атаки на українську енергосистему планують російські енергетики. Проте, на щастя, влучність ракет є низькою, а частину ракет збивають сили ППО.
Нагадаємо, ще 29 листопада дефіцит української енергосистеми складав 30%, проте 30 листопада його вдалося зменшити на 3%.