Про це повідомили в Укренерго. Там додали, що виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні.

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Чому виникло зростання дефіциту потужності

Ще вчора, 28 листопада, дефіцит потужності був на рівні 27%, а вже сьогодні – зріс до 30%. Як зауважили в Укренерго, зростання дефіциту потужності було викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни. Укренерго доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна,

– наголосили фахівці енергетичної компанії.

Там нагадали, що графіки відключень складають та безпосередньо застосовують обленерго. Водночас обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами. В Укренерго також попросили українців економити.

"Ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", – наголосили в Укренерго.

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Чи буде в Україні повний блекаут

Голова Укренерго Володимир Кудрицький наголосив, що ніхто не може спрогнозувати і знати наперед, скільки і в якому регіоні не буде енергопостачання, якщо блекаут станеться. Кудрицький зазначив, що Росія намагалася знеструмити Україну ще 10 жовтня. Проте, як підкреслив глава Укренерго, останні півтора місяця показали, який в України був великий запас міцності.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомляв, що після атак Росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу. В Укренерго зазначили, що після масованих атак Росії в Україні майже не залишилося неушкоджених ТЕС і ГЕС.

У ДТЕК заявили, що блекаут в Україні теоретично можливий. Він може статися унаслідок значної руйнації генераторів та підстанцій, які дозволяють передавати електроенергію з одного кінця країни в інший.

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