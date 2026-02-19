Удар по "гаманцю": як російські атаки обвалили головне джерело доходу України

Російські удари наприкінці 2025 року завдали шкоди основному джерелу доходу України під час повномасштабної війни. Йдеться про зменшення пропускної здатності чорноморських портів, що призвело до проблем в експорті сільськогосподарської продукції та корисних копалин.

Як Росія атакує порти Одещини?

Деталі розповіли в Reuters із посиланням на джерело в галузі. Нагадаємо, країна-агресорка посилила свої атаки у грудні – після погроз Володимира Путіна "відрізати Україну від моря".

Дивіться також Мінус 30% експорту: як обстріли портів б'ють по українському зерну та цінах у світі

Великий транспортний вузол з терміналами в портах Одещини, через який проходить близько 90% українського експорту, став мішенню для росіян ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

Однак Україна змогла організувати власний "коридор", у якому судна трималися ближче до узбережжя, а ворожий флот не підпускали за допомогою морських дронів.

Уже наприкінці 2025 року Росія посилила інтенсивність атак на чорноморські порти. За даними джерела, у грудні удари агресора пошкодили 13 цивільних суден – переважно суховантажів, якими зазвичай транспортують зерно та залізну руду, тобто основні експортні товари України.

Цікаво! За підрахунками Reuters, це становить майже 10% усіх суден, що були уражені з початку війни у 2022 році.

Чи постраждав український експорт?

Журналістам на умовах анонімності розповіли, що обстріли одеських портів протягом останніх місяців зменшили їх експортну потужність на 30%, порівнюючи з довоєнним рівнем.

Наразі це не вплинуло на загальний рівень експорту, адже обсяги відправлень і так значно нижчі. Проте постраждали місцеві підприємства – стрибок логістичних і транспортних витрат змусив їх знизити ціни, аби залишатися конкурентоспроможними на ринку.

Ба більше, погіршують ситуацію постійні відключення електроенергії, роблячи виробництво нерентабельним.

За даними Reuters, у грудні порти змогли відправити лише близько трьох чвертей запланованого експорту. У січні, коли інтенсивність російських ударів зменшилася, показник відновився до 84%.

Лише в Одеській області сигнал повітряної тривоги оголошували понад 800 разів (у 2025 році – 24 Канал), а сумарна тривалість простоїв портів склала понад один місяць,

– йдеться в заяві Адміністрації морських портів України.

Які товари є ключовими для експорту України?

За даними заступника міністра економіки Тараса Висоцького, агропродукція забезпечує понад 50% експортних доходів України, що торік склало майже 23 мільярди доларів.

Водночас загальний обсяг агроекспорту знизився через менший урожай зернових, затримки зі збором за несприятливої погоди та, безумовно, атаки на інфраструктуру.

Другий за обсягом експортний товар України – залізна руда. Падіння обсягів експорту тут пояснюють вищими логістичними витратами та зниження цін на сировину в Китаї, куди постачають її значну частину.

Що змінилося через російські атаки?