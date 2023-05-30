Найпотужніший в регіоні: український ІТ-сектор виривається у лідери

І хоч попереду лише польський IT-сектор, український входить до трійки найпотужніших у Центральній та Східній Європі попри те, що в країні вже понад рік триває повномасштабна війна.

Другий після Польщі

Попри початок повномасштабного вторгнення минулого року український IT-сектор виріс на 5,8%. А за даними українсько-польської конференції з питань розвитку співпраці у сферах IT, фінтех та ICT він став другим в Центральній та Східній Європі за рівнем розвитку після Польщі.

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Зверніть увагу! 70% українських фінтех-компаній пройшли точку беззбитковості. Цей бізнес зараз перебуває на стадії масштабування.

Ці компанії можуть бути цікавим активом для інвестицій польських компаній, понад половина українських IT-компаній зацікавлена у просуванні на глобальні ринки,

– каже Ростислав Дюк, голова Української асоціації фінтех та інноваційних компаній.

Як українські та польські ІТ-бізнеси можуть співпрацювати

За словами Ростислава Дюка, серед ключових напрямів співпраці є трансформація та цифровізація пріоритетних секторів. Також, йдеться про створення нової інфраструктури.

До слова, у процесі відновлення фінтех може відіграти роль драйвера завдяки розробці краудфандингових платформ, акселераторам, платформам доступу до фінансів.

Як повідомляють в асоціації IT-Ukraine, оцінка місткості української Tech Ecosystem value у 2022 оці сягнула 23,3 мільярда євро. У той час польська – 36,8 мільярда євро.

У той час польська – 36,8 мільярда євро. Згідно зі статистикою НБУ, українська ІТ-індустрія закрила минулий рік із рекордним показником експорту – 7,34 мільярда доларів.

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