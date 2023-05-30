Второй после Польши

Несмотря на начало полномасштабного вторжения в прошлом году, украинский IT-сектор вырос на 5,8%. По данным украинско-польской конференции по вопросам развития сотрудничества в сферах IT, финтех и ICT он стал вторым в Центральной и Восточной Европе по уровню развития после Польши.

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Обратите внимание! 70% украинских финтех-компаний прошли точку безубыточности. Этот бизнес сейчас находится в стадии масштабирования.

Эти компании могут быть интересным активом для инвестиций польских компаний, более половины украинских IT-компаний заинтересованы в продвижении на глобальные рынки,

– говорит Ростислав Дюк, глава Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний.

Как украинские и польские ІТ-бизнесы могут сотрудничать

По словам Ростислава Дюка, среди ключевых направлений сотрудничества есть трансформация и цифровизация приоритетных секторов. Также речь идет о создании новой инфраструктуры.

К слову, в процессе восстановления финтех может сыграть роль драйвера благодаря разработке краудфандинговых платформ, акселераторам, платформам доступа к финансам.

Как сообщают в ассоциации IT-Ukraine, оценка емкости украинской Tech Ecosystem value в 2022 году достигла 23,3 миллиарда евро. В то время польский – 36,8 миллиарда евро.

В то время польский – 36,8 миллиарда евро. Согласно статистике НБУ, украинская ІТ-индустрия закрыла прошлый год с рекордным показателем экспорта – 7,34 миллиарда долларов.

По состоянию на апрель наиболее популярными вакансиями в IT были Quality Control, WebUI, Net, Test Automation, Java, Ruby, DevOps, Python, C++. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала Анастасия Фролова, региональная менеджер SoftServe.

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