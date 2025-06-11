Біженці з України підняли економіку Польщі на мільярди євро
- Українські біженці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 році, активно залучившись до ринку праці.
69% працездатних українців у Польщі зайняті, сприяючи зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності бізнесу.
До Польщі після початку війни переїхали сотні тисяч біженців з України. Попри побоювання, що вони можуть стати тягарем для польської економіки, українці працюють майже так само активно, як і самі поляки.
Який внесок українців в економіку Польщі
Українські біженці в Польщі забезпечили 2,7% її ВВП у 2024 році. Таку оцінку дали експерти міжнародної аудиторської компанії Deloitte у звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мoney.pl.
Дивіться також 700 тисяч українських підприємців працюють у Польщі – до бюджету вже надійшло 2 мільярди євро
Звіт спростував поширені побоювання, нібито українські біженці завдають негативного впливу на ринок праці Польщі:
- 69% українців працездатного віку, які знайшли притулок у Польщі, активно залучені до ринку праці.
- Кількість працюючих українських біженців майже дорівнює зайнятості серед поляків (75%).
- Присутність українців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності польського бізнесу.
За словами представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Кевіна Дж. Аллена, Польща створила безпрограшний сценарій для обох сторін.
Польща перетворила наплив біженців на фактор зміцнення економіки та інвестувала в людський капітал, який у майбутньому може допомогти у відбудові України,
– заявив Аллен.
Важливо! Аналітики не зафіксували негативних наслідків для польської економіки від українських біженців – ні зростання безробіття, ні зниження реальної заробітної плати.
З якими проблемами стикаються українці у Польщі
Водночас звіт вказав і на деякі проблеми, які виникають в українців у Польщі під час працевлаштування:
- Значна частина українців зайняті на посадах, що не відповідають їхній освіті – лише третина людей з вищою освітою працюють за своєю кваліфікацією.
- У Польщі існують правові обмеження для українців – деякі професії доступні лише для громадян країни.
- Через обмеження багато спеціалістів з України змушені перекваліфіковуватися або знижувати свої кар’єрні амбіції.
- Між знанням польської мови та рівнем доходів існує тісний зв’язок – українці, які вільно володіють польською, заробляють у середньому на 700 злотих в місяць більше, ніж люди з базовим знанням мови.
Варто знати! Польща прийняла майже мільйон українських біженців і посідає друге місце в ЄС за цим показником. Переважна більшість із них – жінки та діти.