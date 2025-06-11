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11 червня, 14:33
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Біженці з України підняли економіку Польщі на мільярди євро

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українські біженці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 році, активно залучившись до ринку праці.

  • 69% працездатних українців у Польщі зайняті, сприяючи зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності бізнесу.

     

До Польщі після початку війни переїхали сотні тисяч біженців з України. Попри побоювання, що вони можуть стати тягарем для польської економіки, українці працюють майже так само активно, як і самі поляки.

Який внесок українців в економіку Польщі 

Українські біженці в Польщі забезпечили 2,7% її ВВП у 2024 році. Таку оцінку дали експерти міжнародної аудиторської компанії Deloitte у звіті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мoney.pl.

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Звіт спростував поширені побоювання, нібито українські біженці завдають негативного впливу на ринок праці Польщі:

  • 69% українців працездатного віку, які знайшли притулок у Польщі, активно залучені до ринку праці.
  • Кількість працюючих українських біженців майже дорівнює зайнятості серед поляків (75%).
  • Присутність українців сприяла зростанню зайнятості серед поляків та підвищенню продуктивності польського бізнесу.

За словами представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Кевіна Дж. Аллена, Польща створила безпрограшний сценарій для обох сторін. 

Польща перетворила наплив біженців на фактор зміцнення економіки та інвестувала в людський капітал, який у майбутньому може допомогти у відбудові України, 
– заявив Аллен.

Важливо! Аналітики не зафіксували негативних наслідків для польської економіки від українських біженців – ні зростання безробіття, ні зниження реальної заробітної плати.

З якими проблемами стикаються українці у Польщі 

Водночас звіт вказав і на деякі проблеми, які виникають в українців у Польщі під час працевлаштування:

  • Значна частина українців зайняті на посадах, що не відповідають їхній освіті – лише третина людей з вищою освітою працюють за своєю кваліфікацією.
  • У Польщі існують правові обмеження для українців – деякі професії доступні лише для громадян країни.
  • Через обмеження багато спеціалістів з України змушені перекваліфіковуватися або знижувати свої кар’єрні амбіції.
  • Між знанням польської мови та рівнем доходів існує тісний зв’язок – українці, які вільно володіють польською, заробляють у середньому на 700 злотих в місяць більше, ніж люди з базовим знанням мови. 

Варто знати! Польща прийняла майже мільйон українських біженців і посідає друге місце в ЄС за цим показником. Переважна більшість із них – жінки та діти. 