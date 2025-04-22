Українці все частіше користуються картками замість готівки

​Українці дедалі частіше обирають безготівкові розрахунки, що свідчить про поступовий перехід від готівки до цифрових платежів. За останні три роки кількість відкритих платіжних карток зросла.

Чому кількість банківських карток зросла

Кількість нових карток збільшилася з 56,4 мільйона до 71,35 мільйона, що в середньому становить дві картки на особу, передає 24 Канал з посиланням на видання "Фокус".

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На початку 2025 року в Україні було відкрито понад 185 мільйонів рахунків у банках, включаючи 502 тисячі у небанківських платіжних установах.

Це зростання частково пояснюється попередніми обмеженнями на перекази між картками до 150 тисяч гривень на місяць, які діяли до 1 квітня 2025 року. Щоб обійти ці ліміти, багато користувачів відкривали додаткові рахунки в різних банках.

Чому кількість рахунків більша за населення в країні

Усе більше українців і бізнесу переходять на дистанційне обслуговування. На початку 2024 року 89,85% підприємств і 82,87% фізичних осіб користувалися онлайн-банкінгом. Для порівняння: торік ці показники були трохи нижчими – 89,15% і 79,47% відповідно.

За даними Нацбанку, одна людина чи компанія можуть мати рахунки в кількох банках або платіжних установах. Тому загальна кількість користувачів перевищує чисельність населення України.

Цікаво! Торік послуги з відкриття рахунків надавали 63 установи – 61 банк і дві небанківські компанії.

Інші причини зростання кількості карток

Крім того, зростання кількості карток може бути пов'язане з міграційними процесами, коли українці за кордоном відкривали нові рахунки для зручності фінансових операцій.

Зауважте! Наразі банки застосовують ризик-орієнтований підхід: для клієнтів із підтвердженими доходами ліміти на перекази не встановлюються, тоді як для інших можуть діяти обмеження.