Українцям можуть вимикати світло: хто ризикує залишитися без електрики

З грудня 2023 року постачальники електроенергії можуть вимикати світло боржникам. І навіть осінньо-зимовий період не є винятком з правил.

Українцям можуть вимикати світло

Тобто людина, яка місяць не сплачувала рахунки за спожиту електроенергію та накопичила борги, може бути відключення від електропостачання, пише 24 Канал з посиланням на постанову НКРЕКП.

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Клієнт, котрий місяць не сплачував рахунки за спожиту електроенергію та накопичив борг, може бути відключеним від електропостачання,

– йдеться у тексті.

У пункті 7.5. постанови написано, що однією з причин для припинення повного або часткового постачання електричної енергії споживачу є заборгованість за надані послуги з розподілу або передачі цієї енергії. Але не вказано, за який саме період вона має утворитися.

Також ніде чітко не прописана сума боргу. Однак тут можуть допомогти умови договору з оператором системи.

Слід також додати, що наприкінці грудня 2023 року уряд відновив право нараховувати штрафи та відключати від світла боржників. Тому до кінця воєнного стану постачальники електроенергії можуть:

нараховувати та стягувати штрафи за несвоєчасне або/та неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

призупиняти чи навіть повністю зупиняти постачання електроенергії у випадку несвоєчасної та/або неповної оплати послуг.

Водночас для населення, яке проживає на окупованих територіях, чи на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані Росією, ці санкції не є чинними. Таке ж правило працює щодо українців, чиє майно зруйноване через бойові дії.

Важливо! Крім того, якщо власник чи власниця такого житла не проживає у ньому та може надати підтверджувальні документи, з нього не будуть стягувати заборгованість за електрику, що утворена після 24 лютого 2022 року.