Деякі українці зможуть отримати грошову допомогу в розмірі 3 600 гривень

Міжнародна організація надає фінансову допомогу українцям у розмірі 3600 гривень на місяць. На отримання такої виплати можуть претендувати жителі Сумської області.

Хто має право на виплати

Виплати надає Фонд "Право на захист" за підтримки УВКБ ООН, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Щомісяця жителі Сумщини зможуть отримувати по 3 600 гривень. Допомога надаватиметься впродовж трьох місяців, тобто сукупно одна людина зможе отримати 10 800 гривень.

Фінансова допомога доступна для жителів Сумської області, які належать до однієї з двох категорій:

внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус не більше ніж шість місяців тому;

люди, які повернулися на постійне місце проживання після евакуації до іншої області або за кордон після 24 лютого 2022 року.є

За яких умов нададуть виплату

Головні умови для отримання коштів такі:

відсутність аналогічних виплат від ООН чи інших організацій;

дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень на місяць;

Крім того, на виплати можуть претендувати люди із наступних категорій вразливості: