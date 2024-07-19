Укренерго отримає грант від Євросоюзу на ремонт і модернізацію обладнання
19 липня 2024, 13:25Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
Євросоюз надав для Укренерго грант у розмірі 100 мільйонів євро. Фінансування надходить від Єврокомісії через спеціальну бюджетну програму ЄС "Ukraine Investment Facility".
Що зроблять за грантові кошти
Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький і керівник Представництва німецького державного банку розвитку KfW в Україні Лоренц Гесснер підписали угоду про виділення грантових коштів.
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Що планують зробити за грантові кошти:
- Завдяки виділеним Євросоюзом коштам планується модернізація високовольтних підстанцій у західних регіонах України та розвиток міждержавних інтерконекторів для з'єднання з енергосистемою Європи.
- Також передбачено ремонт та відновлення обладнання, пошкодженого російськими обстрілами, і закупівля нового.
- Крім того, плануються заходи з посилення фізичного захисту підстанцій Укренерго.