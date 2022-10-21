Обмеження споживання електрики: українцям на прикладах пояснили, як його скоротити

Українців попросили не вмикати багато приладів одночасно. Зокрема, радять користуватись правилом "одна лампа плюс один прилад одночасно".

Проте попередили, що це не стосується заряджання мобільного телефону, оскільки зарядка до них не споживає багато електрики. Про те, як краще економити світло в "Укренерго" розповіли на прикладі 20 жовтня, інформує 24 канал.

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В "Укренерго" повідомили, як можна економити світло

На жаль, ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, ми все ще проситимемо вас про економію і ще певний час будемо змушені застосовувати обмеження,

– повідомили в "Укренерго".

Там пригадали, що в енергосистемі є години максимального споживання – з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора.

Напередодні, 20 жовтня люди частково почули заклики "Укренерго". Адже спочатку дня економили, проте після 10 ранку споживання світла зросло:

тобто пік змістився на 10 ранку, але не зник;

диспетчери відключили світло в центральному і північному регіонах;

тому компанія попросила всіх уважно поставитися до прохань та не вмикати багато приладів одночасно.

Якби всі дослуховувалися поради "одна лампа плюс один прилад одночасно" – відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути,

– пояснили в компанії.

В "Укренерго" навели приклади:

якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску;

якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку.

Як українці економили 20 жовтня

В "Укренерго" розповіли, що 20 жовтня:

кияни споживали о 10 ранку стільки ж, як і ввечері 19 жовтня;

мешканці Київської та Чернігівського області більше на 17% і 9% відповідно;

пікове споживання зросло на Херсонщині та Миколаївщині;

решта регіонів використали менше світла, ніж ввечері 19 жовтня;

проте в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях однаково довелося відключати електрику.

Водночас ввечері українці в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях вжили на 5,4% менше світла, порівняно з 19 жовтня.

Попри холод, людей попросили економити електрику. Тому що тоді відновлення та балансування енергосистеми пройде швидше.



Як Україна економила електроенергію 20 жовтня / Інфографіка 24 каналу

Шмигаль розповів, де в Україні досі немає світла

Денис Шмигаль заявив, що майже усі контрольовані Україною території забезпечені електрикою.

Зараз 99% населених пунктів, де на постійній основі немає світла – це або окуповані території, або населені пункти в безпосередній близькості до зони бойових дій, і там немає можливостей зробити ремонти,

– пояснив Денис Шмигаль.

Також прем'єр додав, що всі служби працюють на місцях цілодобово, проте обмеження і відключення однаково можливі по всій Україні.

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