UnionPay: банки ОАЕ, Туреччини та Таїланду не обслуговують видані Газпромбанком картки
Банки трьох країн більше не приймають картки UnionPay від Газпромбанку через санкції США. Фінансові операції для російських клієнтів ускладнилися.
UnionPay від Газпромбанку
Банки в Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Таїланді припинили обслуговування карток UnionPay, емітованих російським Газпромбанком. Користувачі в цих країнах повідомляють, що в банкоматах з'являються повідомлення про технічну помилку або про те, що такі картки не підтримуються, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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В Угорщині виникли схожі проблеми, оскільки OTP Bank, єдина фінансова установа, яка раніше обслуговувала ці картки, також відмовилася обробляти зняття коштів, видаючи виписки, подібні до тих, що спостерігалися в інших країнах.
Нагадаємо! Газпромбанк попередив своїх клієнтів про можливі проблеми з використанням карток UnionPay під час подорожей за кордон. Банк порадив клієнтам розглянути можливість використання готівки в якості альтернативи.
США зробили важливий крок, запровадивши новий пакет санкцій. Оголошені 21 листопада, обмеження спрямовані, зокрема, проти Газпромбанку та понад 50 міжнародних російських банків, а також різних фінансових установ та посадових осіб. За заявою Міністерства фінансів США, ці заходи покликані перешкодити Росії уникати санкцій і обмежити її можливості фінансувати війну.