Уряд виділив 6,3 мільйона гривень на ремонтні роботи в лікарні "Охматдит"

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перерозподіл коштів на відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Йдеться про суму близько 6,3 мільйона гривень.

Кошти на "Охмадит"

Прем'єр також нагадав, що за даними Світового банку, потреби медичної сфери у відновленні протягом наступного десятиліття оцінюються у 19,4 мільярда доларів, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Кошти Кабінет Міністрів України спрямує на термінові протиаварійні та консерваційні роботи у двох корпусах закладу.

Загалом відновлення Охматдиту – урядовий пріоритет на цей рік, і ми будемо послідовно над цим працювати,

– заявив Денис Шмигаль.

В "Охмадиті" щорічно отримують лікування понад 20 тисяч дітей. Це найбільша спеціалізована дитяча лікарня в Україні.

Нагадаємо! 8 липня 2024 року внаслідок удару російською крилатою ракетою Х-101 був повністю знищений корпус токсикології та пошкоджено кілька інших відділень.