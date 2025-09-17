Кабінет міністрів ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Відомо, що держава виділятиме значні кошти на урядові органи управління, проте Бюро економічної безпеки України, на жаль, залишилось без необхідного фінансування.

Про це в етері 24 Каналу розповіла голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, зазначивши, що уряд Юлії Свириденко не виділяє на 2026 рік грошей для реформи Бюро економічної безпеки. Все тому, що влітку 2025 року її не вдалось заблокувати через протести українців та тиск Європейського Союзу.

Дивіться також Відверто про перевірку на поліграфі та зарплати у БЕБ: інтерв'ю з Олександром Цивінським

Чому виникла проблема із реформою БЕБ?

Мартина Богуславець зауважила, що, через невдачу із блокуванням реформи БЕБ, уряд вирішив скористатися іншим методом – не виділив гроші на неї.

Це було дуже очевидно і дуже легко зробити, оскільки ми передбачали, що після того, як міжнародники й громадськість змусять уряд призначити законно обраного по конкурсу Олександра Цивінського директором БЕБ, то він намагатиметься по-іншому заблокувати бюро. Зокрема через бюджет. Так і сталося,

– сказала вона.

Голова Антикорупційного центру "Межа" підкреслила, що уряд блокує гроші для БЕБ, але збільшує на 23% фінансування для Державного бюро розслідувань.

Те, що є в рядочку для фінансування БЕБ виглядає як знущання. Там його збільшують на 13 з половиною тисяч гривень порівняно з попереднім роком,

– зауважила вона.

Це означає, що недофінансування урядом реформи Бюро економічної безпеки не дозволить Цивінському провести необхідні зміни.

"Міжнародний валютний фонд поставив це завдання уряду, а уряд не дає можливості Бюро економічної безпеки провести реформу і нормально працювати. Це сталося у нахабний спосіб, бо паралельно з тим, як вони ріжуть бюджет для БЕБ, збільшують бюджет для підконтрольних правоохоронних органів, зокрема ДБР", – додала Богуславець.

Що відомо про фінансування БЕБ?